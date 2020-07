Werkloosheid stijgt in juni zeldzaam snel

Het aantal werklozen in Nederland is in juni met 74.000 gestegen tot een totaal van 404.000. Daarmee had 4,3 procent van de beroepsbevolking geen werk.

Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het werkloosheidscijfer is aanzienlijk gestegen ten opzichte van mei, toen nog 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat.

Het aantal werklozen loopt daarmee ook veel sneller op dan tijdens de financiële crisis, meldt het CBS. Toen duurde het na november 2008 zeven maanden voordat de werkloosheid van 3,6 procent was gestegen tot 4,3 procent, in plaats van maar één maand.

Vooral onder jongeren slaat de huidige crisis toe. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid van 9,7 procent tot 10,7 procent. Bij groepen boven de 25 jaar ligt dat percentage veel lager.

Gelijktijdig met de stijging van de werkloosheid nam het totale aantal werkenden met 45.000 toe. Het gaat om mensen die eerder niet tot de beroepsbevolking werden gerekend, bijvoorbeeld omdat ze niet naar werk zochten, maar in juni wel de arbeidsmarkt betraden en een baan vonden.

Uitkeringsinstantie UWV kende in juni 33.300 nieuwe WW-uitkeringen toe. Doordat bijna evenveel uitkeringen eindigden, bleef het totale aantal WW-uitkeringen gelijk aan dat van mei.

Jan Schreuders, juridisch specialist bij de reformatorische vakorganisatie RMU, verwacht dat de werkloosheid alleen maar zal stijgen. „De NOW-regeling hield tot nu toe het banenverlies beperkt, maar de grote klappen gaan na de zomer komen. Onze agenda’s stromen vol met afspraken met bedrijven en instellingen die flink gaan reorganiseren, waarbij soms wel meer dan een derde van het personeelsbestand het veld moet ruimen.”