Werkloosheid loopt op tot 4,5 procent

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, in juli opgelopen tot 4,5 procent van de beroepsbevolking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag dat er 419.000 mensen werkloos waren.

Een maand eerder was nog 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35.000 werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in de afgelopen maanden ook toe, gemiddeld met 8000 per maand. Verder meldde het statistiekbureau dat er bij uitkeringsinstantie UWV eind juli 301.000 lopende WW-uitkeringen geregistreerd waren, evenveel als in juni.

Na de uitbraak van de coronacrisis was sprake van een forse daling van de beroepsbevolking, omdat veel mensen de arbeidsmarkt hebben verlaten en ook zijn veel mensen gestopt met zoeken naar werk. Vooral in juni nam de beroepsbevolking weer toe, en ook in juli groeide deze licht. Dat kwam vooral doordat meer mensen weer op zoek gingen naar werk en werklozen die op zoek zijn naar een baan worden ook tot de beroepsbevolking gerekend.

Nederlandse consumenten zijn in augustus pessimistischer geworden. Volgens het CBS daalde de indicator van het consumentenvertrouwen naar -29, van -26 in juli. Daarmee ligt die ver onder het gemiddelde van -6 van de afgelopen twintig jaar.

De consumenten waren in augustus ook pessimistischer over de toekomstige werkloosheid dan in juli. In augustus verwachtte 89 procent van de respondenten dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat stijgen, 6 procent voorzag een daling. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam hiermee uit op -83, het laagste cijfer in ruim zeven jaar tijd. De werkloosheidsverwachting bereikte in maart 1993 met -88 het laagste niveau ooit.

Bouw

Bouwbedrijven hebben in het tweede kwartaal minder omzet behaald door de effecten van de coronacrisis. Volgens het CBS is het voor het eerst sinds 2014 dat de opbrengsten in de bouw krimpen. Het aantal bouwvergunningen dat werd verleend steeg wel en ook lag de bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen fors hoger.

De opbrengsten in de bouw daalden in het tweede kwartaal met 1,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Bij middelgrote bouwbedrijven met tien tot honderd werknemers in onder meer de grond-, water- en wegenbouw vielen de grootste klappen. Die ondernemingen verloren gemiddeld 16 procent omzet.