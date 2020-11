Werkloosheid licht gedaald in oktober, drukte bij UWV

De werkloosheid in Nederland is vorige maand licht gedaald. In totaal waren in oktober 406.000 mensen werkloos. Dat staat gelijk staat aan 4,3 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd kreeg uitkeringsinstantie UWV het drukker door de gedeeltelijke lockdown.

In september bedroeg de werkloosheid nog 4,4 procent. Tussen maart en augustus nam het aantal werkzoekenden nog hard toe door de eerste klap van de coronapandemie, van 273.000 naar 426.000.

Door de gedeeltelijke lockdown die half oktober werd afgekondigd, steeg het aantal nieuwe WW-aanvragen bij het UWV sterk. Wekelijks ging het om gemiddeld 8500 nieuwe aanvragen, een stijging van 37 procent. Met name uit de horeca, die kampt met gedwongen sluitingen, kwamen veel nieuwe uitkeringsaanvragen. Omdat er evenveel WW-uitkeringen werden beëindigd bleef het totale aantal uitkeringen gelijk.