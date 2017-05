Werkloosheid in Duitsland naar recordlaagte

De werkloosheid in Duitsland is in mei gezakt naar 5,7 procent van de beroepsbevolking, het laagste niveau ooit. In april zat nog 5,8 procent van de Duitse beroepsbevolking ongewenst zonder werk. Het totaal aantal werklozen daalde in mei, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, met 9000 naar 2,54 miljoen, maakte het Duitse statistiekbureau woensdag bekend..

De krimp van de werkloosheid volgt op cijfers over de economische groei in Duitsland. Die steeg in het eerste kwartaal in Duitsland met 0,6 procent geholpen door een sterke binnenlandse vraag en de wereldwijde opleving op de beurzen.

Volgens de centrale bank van Duitsland, de Bundesbank, zal de groei die komende maanden aanhouden. Dit zal merkbaar zijn in de werkgelegenheid en consumentenbestedingen.

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de lage werkloosheidscijfers er mede toe zullen bijdragen dat de lonen in Duitsland gaan stijgen, wat weer goed is voor de inflatie van de eurozone. Duitsland is namelijk de grootste economie van Europa en daarmee een bepalende factor.