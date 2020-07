Werkloosheid eurozone ook in maand van versoepelingen gestegen

De werkloosheid in de eurozone is in juni verder gestegen, terwijl de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus die maand geleidelijk werden opgeheven. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend. Daarnaast was de werkloosheid in mei in de eurolanden hoger dan eerder werd berekend.

De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid lag vorige maand op 7,8 procent. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de werkloosheid van 7,7 procent in mei, maar dit cijfer werd wel naar boven bijgesteld van de eerder gemelde 7,4 procent.

Ten opzichte van mei kwamen er in de eurozone naar schatting 203.000 werklozen bij, tot een totaal van bijna 12,7 miljoen. Ook in de Europese Unie steeg de werkloosheid in juni, naar 7,1 procent tegenover 7 procent in mei.