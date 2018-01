Werkloosheid Duitsland op recordlaagte

Het aantal werklozen in Duitsland is in december nagenoeg gestabiliseerd op 5,5 procent. Ook een maand eerder zat 5,5 procent van de beroepsbevolking in de grootste economie van Europa werkloos thuis. Dit werkloosheidspercentage van november werd woensdag herzien van een eerder gemelde 5,6 procent. Daarmee werd de laagste stand ooit bereikt. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse federale arbeidsbureau heeft gepubliceerd.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden zakte het aantal werklozen deze maand met 29.000 naar iets meer dan 2,4 miljoen. Economen hadden gerekend op een afname met 13.000, na een min van een herziene 20.000 in de maand ervoor.