Werkloosheid Duitsland loopt verder op door coronacrisis

De werkloosheid in Duitsland is in mei verder gestegen als gevolg van de coronacrisis waardoor veel Duitse bedrijven werden gesloten en personeel werd ontslagen. Volgens het Duitse federale arbeidsbureau klom de werkloosheid naar 6,3 procent van de beroepsbevolking, van 5,8 procent in april.

Daarmee is de werkloosheid gestegen naar het hoogste niveau sinds eind 2015. In absolute zin nam het aantal werklozen in de grootste economie van Europa met 238.000 toe, naar iets minder dan 2,9 miljoen. In het westen van Duitsland raakten 180.000 mensen werkloos en 58.000 in het oosten van het land. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Economen rekenden in doorsnee op een werkloosheidspercentage van 6,2 procent en een aanwas van het aantal werklozen in Duitsland met 190.000. Er wordt verwacht dat de werkloosheid kan stijgen tot meer dan 3 miljoen in de loop van dit jaar.

De Duitse overheid komt bedrijven te hulp door loonondersteuning te bieden om zo massale werkloosheid door de crisis te voorkomen. Volgens schattingen wordt nu voor meer dan 7 miljoen werknemers in Duitsland gebruik gemaakt van overheidssubsidies om ze minder uren te laten werken, waaronder in de hard getroffen dienstensector met bijvoorbeeld horeca en detailhandel. „De arbeidsmarkt blijft onder zeer grote druk staan vanwege de virusuitbraak”, verklaarde het hoofd van het arbeidsbureau.