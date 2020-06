Werkgeversvoorman De Boer betreurt stap Unilever

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld over de keuze van Unilever om volledig Brits te worden. Voorzitter Hans de Boer had het liefst gezien dat het was- en voedingsmiddelenconcern met zijn hoofdkantoor naar Nederland was verhuisd, zoals in een in 2018 gesneuveld voorstel stond.

„Hoofdkantoren zijn immers de centra waar over de toekomst van bedrijven wordt besloten”, zegt de werkgeversvoorman, die „met pijn in het hart” vernam dat Unilever op papier Brits wordt.

De Boer ziet wel een lichtpuntje in de belofte van Unilever om de voedingsdivisie in Nederland te versterken. Tegelijkertijd houdt hij zorgen over de aantrekkelijkheid van Nederland voor hoofdkantoren van grote internationaal werkende bedrijven. „Daar moeten we meer ambitie in leggen. Ook voor toekomstige jonge talenten in dit land die hier hun toekomst willen bouwen.”