Werkgeversvereniging AWVN: cao’s moeten flexibeler

De cao’s van bedrijven moeten veel wendbaarder worden. Dat zegt werkgeversvereniging AWVN, die stelt dat de arbeidsvoorwaarden van veel bedrijven op dit moment niet meehelpen met het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.

Zo kunnen werknemers niet tijdelijk in een andere functie worden ingezet, kunnen loonkosten alleen verlaagd worden door ontslagrondes, en mislukken inhaalslagen in de productie omdat de ploegdiensten niet mogen worden veranderd. Zo komt een voedingsproducent die de productieachterstand wil inhalen bijvoorbeeld in de knoop met de cao die werkwerken van meer dan 38 uur verbiedt.

Door arbeidsvoorwaarden flexibeler te maken, hebben zowel werkgevers als werknemers veel te winnen, zegt AWVN-directeur Raymond Puts. Zo hebben ze meer baanzekerheid, meer inkomenszekerheid, meer vast werk en minder afhankelijkheid van flexwerkers. Puts doet daarom een oproep aan de vakbonden om tijdens de cao-onderhandelingen van de komende jaren mee te werken aan soepeler arbeidsvoorwaarden.

CNV liet in het AD al weten niets te zien in de plannen van de AWVN. Volgens de bond zou het de verhoudingen op scherp zetten.