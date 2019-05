Werkgeverslobby zoekt opvolger Hans de Boer

Ondernemersorganisatie VNO-NCW zoekt naar een opvolger van voorzitter Hans de Boer. Het is aan een commissie onder leiding van oud-minister Maxime Verhagen, tevens voorzitter van branchevereniging Bouwend Nederland, om een nieuwe werkgeversvoorman te vinden.

De Boer (64) staat sinds medio 2014 aan het hoofd van VNO-NCW. Zijn tweede termijn loopt eind juni 2020 af. Volgens een woordvoerder is het gebruikelijk dat de voorzitter na twee termijnen afzwaait. Dat De Boers voorganger Bernard Wientjes drie termijnen kreeg bij de werkgeverslobby zou een uitzondering zijn geweest.

Het beoogde profiel van de nieuwe voorman moet nog worden vastgesteld, aldus de zegsman. De Telegraaf meldde woensdag op basis van ingewijden dat VNO-NCW graag een voorzitter zou willen die verbindend is. Dat zou een eigenschap zijn waar het De Boer de afgelopen jaren aan ontbrak.

De Boer staat in de polder bekend als iemand die met zijn uitspraken soms verrassend uit de hoek kan komen. Zo zei hij in 2015: „Al die labbekakken die hier in een uitkering zitten, die moeten aan het werk”. Na een storm van kritiek trok De Boer de formulering van zijn uitspraak in.