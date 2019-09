Werkgevers willen snelle aanpak stikstofprobleem

Het kabinet moet werk maken van een aanpak van de stikstofproblematiek. Dat vinden VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. De werkgeversorganisaties pleiten verder voor fikse investeringen in onder meer woningen en infrastructuur.

Volgens de drie organisaties moet de drempelwaarde voor stikstofuitstoot omhoog. Dat zou ervoor zorgen dat 80 procent van de bouwprojecten die nu stil zijn gelegd omdat ze niet in lijn zijn met Europese milieuregels, weer verder kunnen.

Milieuorganisaties missen in de kabinetsplannen goede oplossingen voor het stikstofprobleem. Greenpeace en Milieudefensie pleiten voor inkrimping van de veestapel, zodat de uitstoot van stikstof daalt. Boerenorganisatie LTO wil dat kritisch wordt gekeken naar de Natura 2000-gebieden in Nederland.

Ook Bouwend Nederland wil dat de overheid haast maakt met de stikstofproblematiek. De eerste bouw- en infrabedrijven dreigen om te vallen, waarschuwt de brancheorganisatie.

Woningmarkt

De bouwbedrijven zijn wel „gematigd positief” over de kabinetsplannen om de investeringen in de woningmarkt in te vullen. Ze betreuren dat die in de miljoenennota nog te vaag zijn.

Het kabinet trekt de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar uit voor woningbouw. Aedes, de vereniging van woningcorporaties heeft meer wensen: „Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen.”

Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de bevoegdheid moet krijgen om nieuwbouw bij provincies en gemeenten af te dwingen. Ook zou het kabinet de positie van starters moeten versterken. Ouderenbond ANBO wil dat er extra geschikte woningen voor ouderen komen.

Topman van VNO-NCW Hans de Boer is blij met het vooruitzicht van een investeringsfonds van de overheid. Dat is volgens hem nodig om te zorgen dat het land niet vastloopt. Zo moet er nieuw en meer spoor komen en meer worden geïnvesteerd in nieuwe technologie. Evofenedex dringt namens de logistiek- en handelsbranche aan op onderhoud van bruggen en sluizen.

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, wil dat meer geld voor innovatie wordt uitgetrokken. Volgens voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is minstens het tienvoudige bedrag nodig van de 150 miljoen euro die de regering tot nu toe in technologische vernieuwing heeft geïnvesteerd.

De Metaalunie, belangenbehartiger van kleinere metaalbedrijven, pleit voor lastenverlichting en minder regeldruk voor mkb’ers.

Flexwerk

Vakbond CNV noemt het ex-traatje dat het kabinet voor de middeninkomens belooft, een wassen neus zolang Nederland „verslaafd blijft aan flexwerk.” Ook zou het kabinet harder moeten optreden tegen schijnzelfstandigheid. De FNV hamert op hogere lonen.

De reformatorische vakorganisatie RMU maakt zich zorgen over de toenemende werkdruk en onzekerheid, met name bij jongeren. CGMV wil maatregelen om meer mensen te laten kiezen voor de zorg. Ook CNV Zorg en Welzijn pleit daarvoor, gelet op de nijpende personeelsproblemen in de sector.

De Pensioenfederatie vindt dat het beeld van pensioenen somberder is dan bij de presentatie van de miljoenennota wordt geschetst.