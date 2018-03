Werkgevers willen op alcohol kunnen testen

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de privacywet wordt opgerekt, zodat werknemers in bijvoorbeeld chemische fabrieken ook op alcohol en drugs kunnen worden getest. Ook zien ze graag dat bedrijven meer informatie mogen vragen aan zieke werknemers. Dat bevestigen de werkgevers na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Nu kunnen alleen mensen met bepaalde beroepen worden gecontroleerd op drugs en alcohol, bijvoorbeeld piloten en machinisten. Maar volgens de werkgevers zou het beter zijn als testen in meer gevallen mogelijk is. Dan kunnen bedrijven immers beter veiligheidsmaatregelen nemen en de gezondheid van hun personeel waarborgen. Meer zaken mogen vragen aan zieke werknemers zou kunnen helpen om ze sneller weer op de been te krijgen.

Donderdag praat de Tweede Kamer over de nieuwe privacywet. Vakbonden FNV en CNV lieten in het FD weten dat ze het totaal niet eens zijn met het voorstel van de werkgevers. De privacy van zieke medewerkers zou nu in sommige gevallen al onder druk staan, omdat arbodiensten en bedrijfsartsen niet altijd even onafhankelijk te werk gaan.