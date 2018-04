Werkgevers: Wet gelijke beloning is overbodig

Het wetsvoorstel om een gelijke beloning tussen mannen en vrouwen te stimuleren, is een „bureaucratisch monstrum” voor ondernemers. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een initiatiefwet van de PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS.

De bedrijfslobby vindt het „goed bedoelde” plan van de oppositiepartijen in Den Haag maar „overbodig”. „Dat werkgevers niet mogen discrimineren ten aanzien van de beloning van mannen en vrouwen in gelijke functies en met gelijke ervaring is evident”, stellen ze.

De organisaties wijzen erop dat de kern van het voorstel nu al in de wet is vastgelegd. Het is bijvoorbeeld al verboden om een werknemer die hetzelfde werk doet als een collega zonder goede reden een lager salaris te betalen. Ook vinden ze het systeem waarmee ondernemers dan alle gegevens over beloning moeten bijhouden in de praktijk niet uitvoerbaar. Het zou alleen maar zorgen voor erg veel extra regels en gedoe.

Dat er nog altijd een onverklaarbaar beloningsverschil bestaat tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, doet hier volgens de werkgevers niets aan af. Dit verschil is de laatste tijd al aan het teruglopen, zeggen ze. Ook verdienen jonge vrouwen volgens hen inmiddels vaak meer dan jonge mannen.

„De richting omhoog is dus al onmiskenbaar ingezet. Niet wetgeving is dan ook de oplossing, maar het ondersteunen van deze trends door verdere vergroting van het bewustzijn bij werkgevers en leidinggevenden”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Met hun opstelling botsen de werkgevers flink met de vakbonden. FNV noemde de plannen eerder juist „broodnodig”. Nu is het voor gedupeerde werknemers immers erg moeilijk om aan te tonen dat ze worden achtergesteld.

„Als deze wet praktijk wordt, is dat een flinke stap in het aanpakken van ongelijke beloning. Honderd jaar nadat de eerste vrouw in de Tweede Kamer werd verkozen, zeventig jaar nadat vrouwen na hun huwelijk moesten stoppen met werken en ruim veertig jaar na het wettelijke verbod op ongelijke beloning, is dat geen dag te vroeg”, zei FNV-vicevoorzitter Kitty Jong onlangs nog.