Werkgevers: weinig cao’s afgesloten

Vakbonden en werkgevers hebben in juni slechts veertien nieuwe cao’s afgesloten. Volgens werkgeversorganisatie AWVN is dat zeer weinig voor wat met vijftig à zestig cao’s meestal een van de drukste maanden is van het cao-jaar. Ook het totaal aantal in 2019 afgesloten cao’s loopt hierdoor achter op dat van andere jaren.

De loonafspraken waren in juni met 3,04 procent wel op recordhoogte. Dat is het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim tien jaar geleden. In mei was de loonstijging nog een fractie lager, maar toen ging het ook al om het hoogste niveau in meer dan een decennium.

De werkgevers geven meerdere reden voor het beperkte aantal cao-akkoorden in juni. De actiegerichte houding van vakbonden leidt tot langere onderhandelingen, zeggen ze. Ook blijken vakbondsonderhandelaars, vanwege de economische groei, volgens AWVN vaak te optimistisch over de mogelijkheden binnen hun bedrijf of bedrijfstak.

Op de achtergrond speelt ook het pensioenakkoord dat werkgevers, vakbonden en kabinet met elkaar zijn overgekomen. Volgens AWVN denken onderhandelaars nu veel na over de betekenis en de gevolgen van het akkoord voor hun eigen cao-overleg.