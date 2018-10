Werkgevers: uitleg heroverweging kabinet nodig

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil uitleg van het kabinet over de aangekondigde heroverweging van het schrappen van de dividendbelasting. De koepelorganisatie was en is voorstander van het afschaffen van de belasting.

„We gaan in gesprek met het kabinet over de nieuwe weging die gaat plaatsvinden”, zo laat een woordvoerder weten. „Voor ons is het essentieel dat het vestigingsklimaat verbetert. De zaak rondom Unilever en de reacties in het Verenigd Koninkrijk laten zien dat Nederland hard moet blijven knokken om aantrekkelijk te blijven.”

Eerder op de dag kondigde Unilever aan onder druk van Britse aandeelhouders af te zien van de voorgenomen verhuizing van zijn hoofdkantoor naar Rotterdam. VNO-NCW liet al weten die beslissing te betreuren. De organisatie schreef het besluit toe aan de Britse perikelen over het voornemen de EU te verlaten.