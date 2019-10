Werkgevers sluiten aan bij bouwprotest van woensdag

Meerdere werkgeversorganisaties en brancheverenigingen voor de bouwsector hebben aangekondigd mee te doen met het protest dat aannemers en werknemers uit de bouw, infrastructuur en transportsector volgende week woensdag in Den Haag willen houden.

Bouwend Nederland, MKB-infra, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Cumela, VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen „zeer sympathiek” tegen de demonstratie van actiegroep Grond in Verzet te staan. „De nood bij veel bedrijven is hoog door de stikstof- en PFAS-impasse. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. Wij zullen steun verlenen en aandacht vragen voor deze belangrijke zaak”, zo is te lezen in de verklaring.

Voor de organisaties is het wel een voorwaarde dat de actie publieksvriendelijk verloopt en niemand tot overlast is. Ze beloven zich „maximaal in te spannen” om dat ook te laten gebeuren. Over hoe de steun eruit gaat zien overleggen de werkgevers en brancheverenigingen nog met de organisatie.