Werkgevers niet overtuigd door stikstofplan

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn niet direct overtuigd van het nut van de nieuwe rekenmethode voor stikstof die moet zorgen dat bouwprojecten weer verder kunnen. De werkgeversorganisaties vragen zich af hoeveel van de 18.000 projecten die nu op slot zitten, geholpen zijn met de oplossing van landbouwminister Carola Schouten.

Veel projecten kwamen stil te liggen nadat de Raad van State een streep had gezet door het Nederlandse stikstofbeleid omdat niet duidelijk was of genoeg werd gedaan tegen de uitstoot van stikstof. Met de nieuwe rekenmethode kunnen kleine projecten nu alsnog een vergunning aanvragen.

„Goed dat er nu wat gebeurt, maar als dit er alleen voor zorgt dat een dakkapel of een enkel huis weer mag worden gebouwd, dan is het te weinig en wordt de urgentie kennelijk nog steeds niet gevoeld”, zo stellen de brancheverenigingen in een gezamenlijke verklaring.