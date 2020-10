Werkgevers: extra coronasteun goede stap, voor horeca onvoldoende

De extra coronasteun ter waarde van een half miljard euro is een stap in de goede richting om bedrijven in zwaar getroffen sectoren te helpen. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de door het kabinet aangekondigde maatregelen. Toch vinden de werkgevers de 40 miljoen euro voor de horeca, bovenop de al bestaande regelingen waarvan ze gebruik kunnen maken, niet voldoende.

Voor eet- en drinkgelegenheden komt 40 miljoen euro beschikbaar, bovenop de al bestaande regelingen waarvan ze gebruik kunnen maken. Dat geld is bedoeld ter compensatie van de voorraden die zij niet meer kunnen gebruiken, en de kosten die zij tevergeefs hebben gemaakt om ‘coronaproof’ open te kunnen blijven.

Ook kunnen ondernemers hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap brengen, om wanneer de situatie verbetert weer snel te beginnen. Dit „time-out arrangement” biedt te weinig zekerheid, vindt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Hij vindt onder meer dat ondernemers ook de mogelijkheid moeten hebben om helemaal te stoppen, zonder dat het enorm nadelige financiële gevolgen heeft voor de ondernemer.

Het kabinet verbreedt de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL), zodat alle ondernemers die kampen met groot omzetverlies er gebruik van kunnen maken. „Daar hebben wij ons steeds hard voor gemaakt. Dit is broodnodig omdat nog steeds ondernemers, bijvoorbeeld in het transport, buiten de boot vielen”, zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW.

De ondernemersorganisaties laten weten in gesprek te blijven met het kabinet over aanpassingen van het steunpakket, wanneer die voor bepaalde sectoren niet voldoende blijken te zijn.