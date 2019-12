Werkgevers en werknemers stellen strengere dieselnorm voor

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV zijn het eens geworden over een strengere norm voor de uitlaatgassen van diesel op de werkplek. Die zijn namelijk kankerverwekkend. Zij sporen het kabinet in een brief aan om de nieuw afgesproken norm snel om te zetten in beleid.

De werkgevers en werknemers stellen een veel ambitieuzere norm voor dan wat er op Europees niveau is afgesproken. De Europese Unie hanteert een maximum van 50 microgram uitlaatgassen van diesels per kubieke meter. FNV en VNO-NCW stellen een norm van 10 microgram voor. „Deze norm is handhaafbaar en haalbaar op werkplekken als garages, de havens, de (wegen)bouw en het vervoer”, aldus Kitty Jong van FNV. „Dat leidt tot gezondere werkplekken voor honderdduizenden mensen, minder zieken en minder mensen die sterven door blootstelling aan dieselrook.”