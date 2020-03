Werkgevers blij met snelle start werktijdverkortingsregeling

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat bedrijven snel een beroep kunnen doen op de tijdelijke noodmaatregel werkbehoud (NOW). De werkgevers wijzen erop dat voor veel bedrijven „elke dag telt”. Door de nu gekozen maatregelen hoeven er veel minder mensen te worden ontslagen, wat goed is voor de productiecapaciteit als de crisis voorbij is.

VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de beloofde voorschotten snel zullen worden uitbetaald. Bij veel bedrijven lopen de kosten namelijk door, terwijl er nauwelijks geld binnenkomt. Wel beseffen de organisaties dat de regeling mogelijk nog moet worden aangepast omdat het snel optuigen van een regeling niet altijd zorgt voor een effectieve en uitvoerbare regeling.

De organisaties roepen hun leden op alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is.

De NOW vervangt de werktijdverkortingsregeling. Bedrijven kunnen een deel van de loonkosten vergoed krijgen als ze omzetverlies hebben. Zij moeten dan de lonen wel door blijven betalen en mogen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen terwijl ze subsidie ontvangen.