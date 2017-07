Werkgevers benutten slepende formatie voor AOW-pleidooi

Voor sommigen duurt de kabinetsformatie inmiddels al veel te lang. Anderen –waaronder diverse werkgeverskoepels– daarentegen grijpen de mogelijkheid aan om de onderhandelende partijen nog te beïnvloeden.

Politiek Den Haag moet ingrijpen om te voorkomen dat grote groepen werknemers voor hun pensioendatum uitvallen, aldus de werkgeverskoepels voor de bouw, metaal en installatiebranche maandagmorgen in Het Financieele Dagblad (FD). Deeltijdwerken en vroegpensioen bieden volgens hen namelijk vaak geen uitkomst voor werknemers met een lager inkomen, die onvoldoende hebben kunnen sparen. Een nieuw kabinet ontkomt niet aan oplossingen zoals tijdelijke bevriezing en flexibilisering van de AOW-leeftijd, menen de koepels.

Ze verwijzen naar cijfers van het UWV en een signaal van het Pensioenfonds voor de metaal (PMT), dat het aantal arbeidsongeschikten op alarmerende wijze stijgt sinds de afschaffing van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd. Die gaat in stappen van 65 jaar in 2013 naar 67 in 2022.

Fried Kaanen (Koninklijke Metaalunie) vindt dat ons land pas op de plaats moet maken met de verhoging van de AOW-leeftijd nadat Nederland in Europa jarenlang voor de troepen heeft uitgelopen. „Ik roep op tot iets meer bescheidenheid”, aldus Kaanen in het FD. „Dan heb ik het niet alleen over zware beroepen. Ook voor veel mensen in een administratieve rol maakt de automatisering het geestelijk zwaarder om door te werken tot na je 67e.”

Vakorganisatie RMU stelde begin dit jaar dat het niet verstandig is om de verhoging van de AOW-leeftijd ongedaan te maken, maar pleitte tegelijkertijd wel voor een flexibele AOW voor lager opgeleiden en mensen met een fysiek zwaar beroep. Het nieuwe kabinet zou daarom werk moeten maken van de afspraken die in het pensioenakkoord van juni 2010 zijn gemaakt om mensen meer mogelijkheden te bieden om eerder te stoppen dan de verhoogde AOW-leeftijd.