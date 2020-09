Werkgevers: alles uit de kast om tweede lockdown te voorkomen

„Trek alles uit de kast om een tweede golf en lockdown te voorkomen!” Die oproep doen VNO-NWC en MKB-Nederland zaterdag in een brief aan alle leden en branches in Nederland. Ze doen een klemmend beroep op iedereen om er „met elkaar alles aan te doen om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar ook op aan te spreken”.

De ondernemersorganisaties zijn verontrust over het oplopende aantal Covid-19-besmettingen.

„Als dit zo doorgaat, raakt de zorg opnieuw overbelast en zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Al dit weekend wordt daar over gesproken. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen”, aldus de twee organisaties in de brief.

Omdat de werkgeversorganisaties de indruk hebben dat de aandacht verslapt als het gaat om de regels, roepen zij iedereen op de protocollen strikt na te leven. Tegen de achterban luidt het: zorg dat werknemers met klachten echt thuis blijven, waar maar enigszins mogelijk wordt thuisgewerkt, zorg dat werknemer, klanten en bezoekers 1,5 meter afstand houden.