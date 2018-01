„Werkgever tuk op vijfjaarscontract”

De tussenbaan, waarbij werknemers een aanstelling krijgen voor vier of vijf jaar, is in opkomst. Steeds meer werkgevers pleiten voor de invoering van deze tijdelijke contracten, meldt De Telegraaf vrijdag op de voorpagina.

Na de supermarktbranche, goed voor 300.000 werknemers, wil ook KLM vijfjaarscontracten invoeren voor haar grondpersoneel. De vakbonden bij KLM reageren furieus.

Werkgeversvereniging AWVN juicht de ontwikkelingen toe en constateert dat steeds meer werkgevers zulke afspraken willen maken tijdens cao-onderhandelingen. ’‘Het is juist goed dat er een tussenoplossing wordt gevonden tussen het harde vaste contract en flex,’’ zegt een woordvoerder.

Verschillende economen, deskundigen en instanties pleiten al langer voor dit model, dat ervoor moet zorgen dat de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt aangepakt.