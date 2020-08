Werkgever mag coronatest niet eisen

Wie deze zomer op vakantie is geweest, had het coronavirus als reisgenoot. Reisadviezen verschoten bijna dagelijks van geel naar oranje. Kun je nog gezond naar je werk? Bedrijven kunnen hun personeel onderwerpen aan een commerciële coronatest. Maar ze daartoe dwingen mag niet, waarschuwen vakbonden, schrijft De Telegraaf.

Bedrijf Medicorps biedt dergelijke sneltesten aan voor bedrijven. „Er is een groeiende vraag naar onze service", aldus Albert Akkermans van het bedrijf. Zo’n coronatest komt met aardig wat arbeidsrechtelijke haken en ogen. „Werkgevers mogen geen medische gegevens van werknemers verwerken", zegt Pascal Besselink, arbeidsrechtjurist bij DAS. „Werkgevers mogen werknemers niet vragen naar hun gezondheid of een coronatest afnemen. Wat wel mag, is een coronatest door een bedrijfsarts laten afnemen. De uitkomst mag dan alleen met de werknemer worden gedeeld."

Dat is precies wat Medicorps doet, zegt Akkermans. Toch komen er bij de vakbonden veel vragen binnen over wat wel en niet mag, zo laten CNV en FNV weten. Eisen dat een werknemer zich laat testen mag niet, zegt een woordvoerder van FNV.