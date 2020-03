Werkgever krijgt langer de tijd voor WW-premie-check

Werkgevers krijgen langer de tijd om te controleren of contracten voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn vastgelegd. Als dat het geval is, betalen ze er namelijk een lagere WW-premie over. Maar er zijn ondernemers die wegens de coronacrisis nu geen tijd hebben om dit te checken, aldus de Belastingdienst.

Daarom krijgen ze er drie maanden langer de tijd voor: tot 1 juli. De nieuwe arbeidswet regelt dat werkgevers voor oproepkrachten of tijdelijke contracten een hoge WW-premie betalen. Dat geldt ook voor werknemers met contracten voor onbepaalde tijd die niet schriftelijk zijn vastgelegd. Werkgevers krijgen extra tijd om ervoor te zorgen dat dit op orde is.

Ondernemers wordt aangeraden de ‘ja-ja-nee-check’ te doen. Als het contract wél voor onbepaalde tijd is, wél schriftelijk is vastgelegd, en géén oproepcontract is, betaalt een werkgever lage WW-premie. Over andere contracten moet hoge WW-premie betaald worden.