Werkgever belangrijk in strijd tegen burn-out millennial

Millennials kampen met teveel stress en burn-outs. De werkgever speelt een grote rol bij het terugdringen hiervan, stelt Thijs Launspach.

Het is volgens psycholoog en auteur Launspach belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn binnen bedrijven over hoe er met elkaar wordt gecommuniceerd. Een dag later op een bericht reageren zou acceptabel moeten zijn, vindt Launspach. Dit verlaagt de druk om gedurende een werkdag het digitale postvak in de gaten te houden.

Ondernemers kwamen maandag bijeen tijdens een seminar in Den Haag voor werkgevers over burn-out en stress bij millennials (de groep 20-39 jaar), georganiseerd door werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland.

Een werkgever kan het goede voorbeeld geven door niet in het weekend mails te sturen naar medewerkers, denkt Launspach. Hij vindt dat een medewerker het recht heeft om buiten werktijden om onbereikbaar te zijn.

Werknemers tot 35 jaar kampen vaker met een burn-out dan oudere medewerkers. Werk blijkt in zeker de helft van de gevallen de belangrijkste oorzaak. Circa 20 procent van de millennials kampt met psychische klachten, bleek vorig jaar uit onderzoek van bureau GfK.

Launspach ziet dat millennials kampen met te hoge verwachtingen van zichzelf en moeite hebben met negatieve feedback. Hierdoor zijn zij vatbaarder voor stress en burn-outs dan oudere werknemers.

Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid voor de PvdA, diende vorig jaar een wetsvoorstel in waarin het wettelijk recht op onbereikbaarheid geregeld wordt. Een werknemer krijgt daarin het recht om buiten werktijd niet te reageren op berichten van de baas of van collega’s.

Van Dijk ontving veel positieve reacties op zijn voorstel, stelde hij maandag. „Werkgevers doen echt veel te weinig om stress en burn-out bij werknemers te voorkomen. Er zijn een aantal eenvoudige maatregelen te nemen; mensen hoeven niet altijd beschikbaar te zijn.” Hij wil het onderwerp graag uit de taboesfeer halen en het onderwerp van gesprek laten zijn.

Onvermogen

Ondernemer Leon Hamstra vindt dat teveel naar werkgevers wordt gekeken om stress en burn-out te voorkomen. „Mensen zijn acht uur per dag op het werk en zestien uur niet. Andere factoren spelen ook een rol, bijvoorbeeld het onvermogen van millennials om tijd voor zichzelf te nemen.” Hamstra ziet de stress bij jonge werknemers als een maatschappelijk probleem, wat niet alleen door de werkgever kan worden opgelost.