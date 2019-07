Werkgelukdeskundige Krista de Wolff: „We werken veel, dat mag dan wel leuk zijn”

„We zijn zo’n groot deel van ons leven aan het werk. Die tijd mag voor iedereen leuk zijn.” Werkgelukdeskundige Krista de Wolff begeleidt bedrijven en werknemers naar meer plezier, voldoening en zin in de dagelijkse arbeid.

Ze begeleidt deze maanden medewerkers van een klantcontactcentrum van een grote overheidsorganisatie. „Aan de telefoon gaven ze voorheen standaardantwoorden. Nu mogen ze aangeven over welk thema ze meer willen leren en bespreken ze met collega’s van andere afdelingen praktijksituaties. Daardoor voelen ze zich meer betrokken bij de hele organisatie. Een klant kunnen ze beter helpen nu ze persoonlijker en vanuit hun eigen kennis kunnen antwoorden. Dat maakt het werk voor hen zoveel leuker.”

„Bijdragen aan werkplezier, dat geeft mij ook weer werkgeluk”, zegt Krista de Wolff. Sinds drie jaar is het haar beroep. „Soms word ik gevraagd om het samengaan van twee teams of afdelingen in goede banen te leiden, dan weer werk ik mee aan een visietraject in een organisatie of geef ik workshops en lezingen om mensen te inspireren.”

Gelukkige werknemers zijn volgens De Wolff doorgaans productiever en creatiever. „De aandacht voor werkgeluk groeit. Het gaat economisch beter, bedrijven en organisaties hebben er nu budget voor. Er kunnen bovendien problemen mee worden aangepakt.”

De Wolff noemt er twee. „Zo kan oog voor werkplezier en welzijn voorkomen dat medewerkers door de werkdruk opgebrand raken, en dat is voordeliger dan genezen. Daarnaast valt het niet altijd mee om goed personeel te vinden. Een bedrijf moet zich onderscheiden, dat het leuk is om er te werken en er te blijven werken. Overigens ga je pas in een periode van recessie zien welke bedrijven oprecht aandacht voor werkgeluk hadden en welke het als trucje inzetten.”

Plezier, voldoening en zingeving zijn de componenten van werkgeluk, zegt De Wolff. „Het is voor iedereen persoonlijk welk aspect het wezenlijkst is. Voel je je op je gemak op je werk? Kun je er met jouw kennis en kunde uit de voeten? Heb je lol met je collega’s en durf je je uit te spreken als je het ergens niet mee eens bent? Dat is werkplezier.”

Voldoening telt ook. „Heb je aan het eind van je dag het gevoel dat je je doelen hebt behaald en nog energie over om ’s avonds wat te ondernemen? Of ligt de lat even te hoog of te laag? Zingeving heeft te maken met verbondenheid met het doel, de missie van je bedrijf of organisatie. Bij de overheid zie ik nogal eens mensen die met een zeker ideaal voor hun organisatie kozen, na enige tijd gefrustreerd raken door alle regels en bureaucratie.”

Werk is niet altijd leuk, erkent de werkgelukdeskundige. „Een werknemer die zich verbonden voelt met de missie kan met minder leukere taken wel omgaan als hij of zij weet dat het aan dat doel bijdraagt. Doe je te veel werk dat je niet leuk vindt, bespreek dat dan. Misschien pakt een collega het juist graag op. Werkgeluk hangt niet alleen van je baas af, je hebt het deels in eigen hand. Met goede communicatie op de werkvloer is al veel op te lossen.”

Opleidingen gericht op werkgeluk

Verschillende opleidingen op hbo- en universitair niveau zijn gericht op werkgeluk. Krista de Wolff volgde er twee, na haar studie communicatiewetenschappen en naast haar werk als communicatieadviseur. Allereerst de opleiding Gelukkig Werken voor coaches en trainers bij Onno Hamburger, oprichter van de Gelukkig Werken Academy. Rondom zijn trainingen is een groot netwerk ontstaan van deskundigen rond geluk in het werk.

De Wolff voltooide daarna het programma Het Rendement van Geluk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Deze eerste universitaire leergang in Nederland die vanuit een bedrijfseconomisch perspectief is toegespitst op geluk in organisaties belicht zowel wetenschappelijk onderzoek als filosofisch gedachtengoed.