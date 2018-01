Werkgelegenheid VS groeit minder sterk

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in december veel minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 148.000 banen bij (exclusief de landbouw), tegen een herziene 252.000 in november.

Economen rekenden gemiddeld op 190.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de grootste economie van de wereld bleef vorige maand onveranderd op 4,1 procent. De gemiddelde werkweek bedroeg in december 34,5 uur en het gemiddelde uurloon steeg met 0,3 procent.

Het cijfer over november werd aangepast van een eerder gemelde 228.000 arbeidsplaatsen. De minder sterke banengroei hangt onder meer samen met een daling van het aantal banen in de detailhandel. Wel was sprake van meer werkgelegenheid in de bouw en industrie.

Over heel 2017 kwamen er in de VS bijna 2,1 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen bij. Dat waren er 2,2 miljoen in 2016.