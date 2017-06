Werkgelegenheid in eurozone verder in de lift

De werkgelegenheid in de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. Vergeleken met een jaar eerder was de plus 1,5 procent. Dat maakte het Europese bureau voor de statistiek Eurostat woensdag bekend.

In de gehele Europese Unie nam de werkgelegenheid op kwartaalbasis met 0,4 procent toe. De groei op jaarbasis kwam uit op 1,4 procent.

Volgens Eurostat hadden 234,2 miljoen mensen in de EU een betaalde baan, waarvan 154,8 miljoen in de eurolanden. Voor beide gebieden is dat een record.