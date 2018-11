Werkgelegenheid groeit ook in derde kwartaal

De werkgelegenheid is in het derde kwartaal verder gegroeid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalde verder. Hierdoor is de arbeidsmarkt nu bijna net zo gespannen als tien jaar geleden, net voor het uitbreken voor de crisis.

Een gespannen arbeidsmarkt betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod relatief laag. Eind september stonden er 262.000 vacatures open, een toename van 11.000 in het derde kwartaal. Daarnaast kwamen er 60.000 banen bij en nam het aantal werklozen af met 6000. Het aantal openstaande vacatures was eind september met 262.000 groter dan ooit, merkt het statistiekbureau verder op.

Tegenover elke vacature stonden gemiddeld 1,3 werklozen. Afgerond is dat evenveel als in de eerste drie kwartalen van 2008, maar de spanning is volgens het CBS nog steeds minder hoog dan destijds. Ter vergelijking: precies tien jaar geleden waren er 79 vacatures op elke 100 werklozen. In het afgelopen kwartaal waren dat er 75 op de 100.