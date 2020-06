Werkgelegenheid bedrijfsleven VS krimpt veel minder sterk

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in mei veel minder sterk gekrompen dan een maand eerder en ook veel minder hard dan economen hadden verwacht. Volgens loonstrookverwerker ADP kwam de krimp uit op bijna 2,8 miljoen banen. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een afname met 9 miljoen banen.

Het cijfer van april werd herzien tot een neergang met bijna 20 miljoen arbeidsplaatsen, van een eerder gemelde afname met 20,2 miljoen banen. Dat was de sterkste krimp ooit gemeten door ADP. Door de coronavirusuitbraak en de maatregelen om de besmettelijke ziekte tegen te gaan zijn veel bedrijven in de Verenigde Staten gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet. Tientallen miljoenen Amerikanen zijn inmiddels al werkloos geraakt. De beperkende maatregelen worden nu versoepeld, waardoor het banenverlies afzwakt.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.