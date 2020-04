Werkgelegenheid bedrijfsleven VS gekrompen door crisis

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in maart gekrompen door de coronacrisis, doordat veel bedrijven de deuren hebben gesloten. Volgens loonstrookverwerker ADP kwam de krimp uit op 27.000 banen. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een veel sterkere afname, met 150.000 banen.

Vorige week werd nog bekend dat de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten explosief zijn gestegen door de crisis, waarbij met name kleinere bedrijven hard worden geraakt. In februari kwamen er volgens een herzien cijfer nog 179.000 arbeidsplaatsen bij in het Amerikaanse bedrijfsleven.

ADP zegt dat het rapport nog niet de volledige impact van de coronacrisis laat zien, omdat banen die werden geschrapt na 12 maart in het volgende rapport vallen. Waarschijnlijk zal in dat nieuwe rapport er dan ook een flinke opwaartse herziening van het banenverlies in maart komen.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.