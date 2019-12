’Werkende houdt netto tientallen euro’s meer over’

Vrijwel alle werknemers zien volgend jaar op hun loonstrook een hoger bedrag onderaan de streep. Die meevaller loopt voor hen op met tientallen euro’s, berekende loonstrookverwerker ADP. Het hogere nettoloon is te danken aan een aanpassing van de belastingtarieven en hogere heffingskortingen.

Wie een brutosalaris van 3000 euro per maand ontvangt, ziet het nettobedrag in doorsnee met 51 euro stijgen ten opzichte van dit jaar. Bij werknemers met een minimumloon stijgt het maandelijks nettoloon met 29 euro. Voor werknemers die twee keer modaal verdienen, oftewel 5632 euro bruto, gaat het nettobedrag met 57 euro omhoog.

Voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen of lijfrente is er minder goed nieuws. Het belastingtarief in de eerste schijf gaat omhoog, en in tegenstelling tot werkenden wordt dat niet gecompenseerd door hogere heffingskortingen. Dat wordt dan weer gecompenseerd door de verhoging van AOW-uitkeringen.