Werkendammers blijven graag werken

Tussen de verhalen door blijkt dat Johan van den Heuvel (67) en Hans Brouwer (72) uit Werkendam stiekem wel een beetje trots zijn op zoon en schoonzoon Anco van den Heuvel, mede-eigenaar van Installatiebedrijf Werkendam (IBW). Geen wonder dat ze hem graag een handje helpen.

Beiden vinden het knap dat Anco als leerjongen is begonnen en nu samen met twee anderen directeur is van het snelgroeiende bedrijf. Zo’n snelle groei dat het werk van Johan van den Heuvel vrijwel helemaal is overgenomen door een magazijnmeester in vaste dienst. Van den Heuvel bracht op basis van een nulurencontract materialen weg naar de bouw. „Dat werd zoveel dat ik iedere dag kon komen werken. Daar had ik geen zin in.”

Nu is Van den Heuvel naar eigen zeggen „een manusje van alles” bij het bedrijf. In deze periode zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat de tuin er netjes bij ligt. „Ik kan dat een paar uurtjes per week doen. Als ik een dag geen zin heb of ga ik een dagje weg, dan is dat geen probleem. Heel anders als dat je voorgefabriceerde buizen en leidingen naar de bouw moet brengen. Daar zitten ze dan op je te wachten, dus er staat dan veel meer druk op de ketel.”

Van den Heuvel is afkomstig uit de bouw. Ruim 27 jaar werkte hij bij Ballast Nedam als betontimmerman. Hij timmerde bekistingen om daar beton in te kunnen storten. Het liefst werkte hij op grote hoogte: „Hoe hoger, hoe mooier. Dan bungelde ik bijvoorbeeld op 60 meter hoogte aan de buitenkant van een woontoren in Tilburg. Prachtig.”

Hans Brouwer (r.) en Johan van den Heuvel. beeld RD, Anton Dommerholt

Gebroken

Toen er een schot van 12 meter lang en 4 meter breed op zijn voet viel, was het werken plotseling over. „Mijn voet was op vier plaatsen gebroken. Vervolgens is er te slap gips om gegaan en ben ik te snel weer begonnen met werken. Een arts in Gouda constateerde dat er zoveel problemen met mijn voet waren dat ik alleen met behulp van een aangepaste schoen weer normaal zou kunnen lopen. Dat gaat nu heel aardig.”

Een en ander zorgde ervoor dat Van den Heuvel uiteindelijk met zijn 63e met pensioen kon. „De eerste anderhalf jaar heb ik geen enkel betaald werk meer gedaan. Ik was het helemaal zat. Daarna vroeg mijn zoon of ik bij hem aan de slag wilde. Om hem te helpen, heb ik ja gezegd. Ik bleek het nog leuk te vinden ook.”

Gereedschap

Bij Hans Brouwer ging het na zijn pensioen ongeveer op dezelfde manier. „Eerst hielp ik af en toe mee als het druk was met prefabmaterialen in elkaar zetten. Op een gegeven moment vroeg Anco mij of ik het onderhoud en de keuring van het elektrisch gereedschap van de loodgieters en dakdekkers wilde gaan verzorgen. Ik heb toen gelijk ja gezegd en volgde hiervoor een cursus.”

beeld RD, Anton Dommerholt

Het betekent voor Brouwer dat hij bij het installatiebedrijf een eigen „hoekje” heeft. „In verband met de veiligheid moeten onze spullen ieder jaar gekeurd worden. Als er bijvoorbeeld een trede van een trap loszit, gooi ik hem gelijk weg, dat is superonveilig. Als er alleen maar nieuwe rubbers onder moeten, zorg ik daarvoor. Ook repareer ik elektrisch gereedschap als dat mogelijk is.”

Gemiddeld is Brouwer er per week een „uurtje of tien” zoet mee. Hij heeft in zijn werkzame leven wel voor hetere vuren gestaan. „Ik was lange tijd baggeraar. Weken van 60 of 70 uur waren geen uitzondering. Ik baggerde voor de IJsselmeerdijken, de Oosterscheldewerken, Europoort en de Maasvlakte. Als ik daar met mijn kleinkinderen rijd, vertel ik hun: Kijk daar heeft opa nog aan meegeholpen. Prachtig vind ik dat.”

Loopbaan Hans Brouwer

- Geboren: 1947 te Lemmer

- Lagere school: scholen in Lemmer, Hasselt, Bruinisse en Lelystad

- Voortgezet onderwijs: mulo in Harderwijk

- Banen: Baggeraar bij R. Boltje & Zonen Zwolle en Koninklijke Adriaan Volker Groep Rotterdam, controleur bij de gemeente Rotterdam Onderhoud Havens, leidinggevende bij Havenbedrijf Rotterdam

Loopbaan Johan van den Heuvel

- Geboren: 1952 te Werkendam

- Lagere school: Rehobothschool Werkendam

- Voortgezet onderwijs: ambachtsschool Werkendam

- Banen: Werknemer bij aardappelbedrijf De Keijzer, Werkendam en overslagbedrijf C. Steinweg Handelsveem, Rotterdam. Betontimmerman bij bouwbedrijf Ballast Nedam