Werken als het warm is

De zomer is voor de meeste mensen genieten met een grote G. Heerlijke temperaturen, lange zomeravonden buiten. Maar dat genieten geldt meestal alleen voor de vrije tijd.

Als het gaat om werken en het warme weer, dan kan die combinatie namelijk best lastig zijn. Daar hoorden we als vakorganisatie veelvuldig over in de afgelopen weken. De temperatuur liep soms op tot wel 36 graden Celsius en op sommige werkplekken nog veel hoger.

Bij CGMV (op de vierde verdieping in een gebouw aan de Hanzelaan in Zwolle) merkten we het ongemak de afgelopen weken ook. De apparatuur, waarmee het pand tot voor kort werd verwarmd en gekoeld, was weggehaald. Dat heeft ermee te maken dat we binnenkort een volledig gasloos systeem krijgen, waarmee verwarmd en gekoeld wordt en dat moet allemaal geïnstalleerd worden.

Moeizaam

Dat is mooi voor de toekomst, maar niet prettig voor nu. Zeker met temperaturen van zo’n 35 graden buiten, is het binnen echt moeizaam werken. Als straks alles weer is aangesloten, kunnen wij weer met een koel hoofd werken. Maar dat is anders voor mensen, die zelf niet zo’n invloed hebben op het klimaat waarin gewerkt moet worden. Hoe ga je daar nou op een goede manier mee om?

Het is allereerst goed om te kijken of er in de wetgeving rondom werk iets te vinden is over werken met warm weer. Het Arbobesluit bepaalt in artikel 6.1. dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer.

Voorkomen

Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is er bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. Denk in dat geval aan beschermingsmiddelen die de schade moeten kunnen voorkomen of aan maatregelen, waarbij het werk zo wordt ingericht dat er tijd genomen kan worden dat je op minder warme plekken kunt afkoelen.

Praktisch gaat het dan om:

- Nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is.

- De duur van de werkzaamheden in de warmte verkorten.

- Werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek.

- Koele dranken aanbieden.

- Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

Tips

Er zullen in de komende zomer vast weer dagen aanbreken waarbij het zoeken is hoe om te gaan met warmte op de werkvloer. Ter afsluiting nog een paar tips voor werkgevers en werknemers:

- Voer warme lucht af door te ventileren.

- Vermijd of verminder zware lichamelijke inspanning of stel deze uit.

- Las extra pauzes in.

- Draag luchtige en droge kleding.

- Voer een tropenrooster in.

- Drink veel.

- Zorg ervoor dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft.

- Check de zonnekracht en smeer je voldoende in.

Heb een fijne zomer, waarbij je zowel genieten kunt van de vrije tijd met z’n lange zomeravonden als ook veilig kunt werken als het warm is. Let daarbij goed op jezelf en op elkaar.

De auteur is directeur van de christelijke vakorganisatie CGMV. Reageren? sociaal@refdag.nl