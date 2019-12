‘Werkcode’ moet positie flexwerkers verbeteren

Zzp’ers en uitzendkrachten bij verzekeraars Achmea, VGZ, Nationale Nederlanden, ING en ASR ontvangen binnenkort ook een dertiende maand en hetzelfde tarief per uur als hun vaste collega’s.

Die afspraken worden opgenomen in de cao van de financiële instellingen, meldde vakbond FNV dinsdag. Ook vakbonden CNV en De Unie ondertekenden de zogeheten werkcode. Het Verbond van Verzekeraars overweegt nog om de afspraken over flexwerk in de cao voor Verzekeringsbedrijven te integreren.

De afspraken van FNV gaan naast gelijk loon ook over toegang tot regelingen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Op die vlakken moet het volgens de vakbond van niet uitmaken wat voor contract een medewerker heeft.

Verder is ook een maximale periode afgesproken waarin een verzekeraar gebruik kan maken van een flexwerker. Als die verstrijkt, dienen de mensen in vaste dienst te worden aangenomen.

Het document moet de komende drie jaar richting geven aan de cao-onderhandelingen. De code zal gaan gelden voor zo’n 40.000 vaste medewerkers en 10.000 flexwerkers en zzp’ers.