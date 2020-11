Wereldwijde petitie tegen uitbuiting medewerkers door Amazon

Amazon moet stoppen met het uitbuiten van medewerkers en meer doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wereldwijd vragen vakbonden aan parlementariërs om de petitie #makeamazonpay te ondertekenen, voor een fatsoenlijke bedrijfsvoering van het Amerikaanse webwinkelconcern. Ook FNV roept de Nederlandse politiek dringend op om zich uit te spreken tegen het slechte werkgeverschap van Amazon.

In de petitie wordt Amazon opgeroepen om te zorgen voor betere werkomstandigheden en een redelijk loon voor werknemers. Daardoor zou het bedrijf ook de concurrentie niet meer oneerlijk benadelen. Verder willen de vakbonden dat Amazon aandacht heeft voor het klimaat. Begin december zal de wereldwijde vabondskoepel UniGlobal alle politieke steunbetuigingen aanbieden aan Jeff Bezos, de topman van Amazon.

Volgens vicevoorzitter van FNV, Tuur Elzinga, staan de commerciële successen van Amazon in schril contrast met de manier waarop het bedrijf omgaat met fundamentele aspecten van ‘fatsoenlijke’ bedrijfsvoering. Elzinga roept in een mail de Nederlandse politici op om aandacht te vragen voor „oneerlijke concurrentie, een verantwoord arbeidsvoorwaardenbeleid, het betalen van belastingen, de erkenning van vakbondsrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

FNV doet de oproep doelbewust op Black Friday, de dag waarop winkels beginnen met de uitverkoop en dit jaar vooral bij online winkels voor grote drukte zorgt. Hoewel Amazon in Nederland nog niet zo groot is, is het volgens FNV wel nadrukkelijk aanwezig in het e-commercelandschap. Ze leveren vanuit twee Duitse distributiecentra en retourzendingen worden door Nederlandse transportbedrijven uitgevoerd.

Eerder dit jaar vroegen Europese vakbondsleiders om onderzoek naar Amazon te laten doen. Het gaat om een onderzoek naar het anti-vakbondsbeleid en het vermeend bespioneren van zowel eigen werknemers als van kritische politici. Dit initiatief werd gevolgd door een brief van 37 Europarlementariërs aan Amazon waarin opheldering werd gevraagd over deze praktijken. De meest recente berichten duiden op het schenden door Amazon van de antitrust-wetgeving.