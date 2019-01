Wereldwijde daling zakelijk optimisme

Het optimisme in het internationale bedrijfsleven is de afgelopen tijd gedaald, mede door de aanhoudende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Dat schrijft accountants- en adviesbureau Grant Thornton op basis van onderzoek onder meer dan 5000 zakelijke leiders uit 35 economieën.

Uit het rapport blijkt dat het optimisme is afgezwakt naar de laagste score sinds het laatste kwartaal van 2016. Overigens zijn de meeste respondenten (60 procent) nog steeds ‘optimistisch’ of ‘zeer optimistisch’ over de toekomst, aldus Grant Thornton.

Ook in Nederland liet het zakelijk optimisme een duidelijke daling zien vooral vanwege zorgen over de brexit. Nederlandse ondernemers blijven nog wel positief. Meer dan de helft van de ondernemers verwacht dit jaar omzetgroei en meer winstgevendheid.