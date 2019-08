Wereldwijd pionieren met handel in fokvee

Over de weg, door de lucht en over water: Hunland koopt en verkoopt vee over de hele wereld en is uitgegroeid tot Europa’s grootste exporteur. „Iedere politieke uitspraak is van invloed op ons bedrijf.”

Alleen al vanuit Nederland worden jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000 stuks fokvee verhandeld. De glazen wand in het kantoorpand van het bedrijf in Westendorp, onder de rook van Doetinchem, biedt uitzicht op een deel van de grote stallen. Er lopen 450 drachtige koeien. De Holsteiners, die in quarantaine worden gehouden, krijgen deze woensdag een laatste inspectie van enkele veeartsen. „Vrijdag gaan ze naar een klant in Rusland”, vertelt de directeur- eigenaar van Hunland, Bas van der Heiden (44). „Dan komen er twaalf vrachtwagens en gaan ze in kolonne richting het oosten.”

Hunland heeft een quarantaine, tevens „showstal”, die door tal van buitenlandse gasten wordt bezocht. „Soms rollen we hier de kleedjes uit voor een sjeik of een Russische miljonair. We hebben altijd wel buitenlandse gasten.”

Hard knokken

Van der Heiden is al zijn hele leven geboeid door handel in vee. Als klein jochie ging de domineeszoon vaak met de vader van een vriendje mee. „Die was veehandelaar. Ik wist vanaf dat moment dat ik dat ook wilde worden.”

Na de mavo en de meao trad Van der Heiden bij de boer in dienst en begon hij ook deels voor zichzelf met het in- en verkopen van fokvaarzen voor exporteurs. „Het was hard knokken. Ik had te weinig geld om met grote partijen aan de slag te gaan.” In 1994 kwam een doorbraak toen hij een overeenkomst sloot met een Nederlandse veehandelaar die zich in Hongarije had gevestigd. „Het was mijn kans om zelf exporteur te worden.” Beiden noemden ze hun bedrijf Hunland: ”hun” als afkorting van Hungary en ”land” van The Netherlands.

Met zijn partner begon Van der Heiden in de jaren negentig Griekse klanten te bedienen. Aanvankelijk vanuit zijn woning in Doetinchem, later vanuit een verbouwde manege in Westendorp. „Griekenland heeft ons groot gemaakt, maar tijdens de crisis, enkele jaren terug, zijn we er weer vrijwel alles kwijtgeraakt.”

Hunland werkt in een sector die niet alleen gevoelig is voor harde uitspraken van politieke leiders, maar ook voor besmettelijke dierziekten. Het was jarenlang op en neer, zo merkte ook de pionier uit Doetinchem. „Tijdens de mkz-crisis moesten we uitwijken naar Duitsland. Dat was voor mij destijds een nieuwe inkoopmarkt. Toen blauwtong toesloeg, ben ik naar Noord-Amerika en Canada gegaan.” De uitkomst was historisch. „Voor het eerst in de geschiedenis voer er in 2008 een boot met vee van Amerika naar Rusland.”

De koersval van de dollar, de verslechterde verhoudingen tussen de Russen en de Amerikanen en het optreden van president Trump maakten later gaandeweg een einde aan het exportavontuur in de VS.

Van der Heiden richtte zich samen met Hunland in Hongarije vervolgens op Chili. Overal ter wereld heeft Van der Heiden gezamenlijke projecten en ook bedrijven met het Hongaarse Hunland opgezet om aan de grote vraag naar vee te voldoen. In Westendorp werken 22 mensen, het gezamenlijke werknemersbestand wereldwijd is circa 700. De gezamenlijke omzet bedraagt een half miljard euro.

Eigen zeeschepen

Met enkele Joodse partners beschikt hij over twee zeeschepen voor het vervoer van vee naar Israël. „Daarmee zijn we begonnen toen het vlees in Roemenië koosjer werd verklaard.” Daarnaast is het verplaatsen van vee via vliegtuigen vrij kostbaar. Aan boord van de schepen kan veel meer vee, tot wel enkele tienduizenden stuks. Op een diervriendelijke wijze, benadrukt hij. „Net als hier op het bedrijf, waar de koeien op stro los rondlopen.”

In Nederland is Van der Heiden recent een geitenfokbedrijf in Enkhuizen begonnen. Hoe de veehandel zich zal ontwikkelen, weet de bij de gereformeerde gemeente van Doetinchem aangesloten handelaar niet. „Ik heb dit alleen kunnen doen dankzij de zegen van boven, de steun van mijn vrouw en een hecht team.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Hunland

Waar: Westendorp

Activiteit: handel in fokvee

Sinds: 1994

Omzet: 60 miljoen euro (in Nederland)