Door de pandemie met het nieuwe coronavirus zullen in het tweede kwartaal wereldwijd 195 miljoen banen verloren gaan. De virusuitbraak zorgt vooral in Europa, Azië en de Arabische wereld voor een sterke daling van het aantal arbeidsplaatsen, verwacht de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het verlies van tientallen miljoenen banen volgt uit een verwachte daling van 6,7 procent van alle voltijdsbanen in de periode van april tot en met juni.