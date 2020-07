Wereldhave ziet bezoek winkelcentra toenemen

Winkelvastgoedfonds Wereldhave heeft in de loop van het tweede kwartaal wat herstel gezien van het aantal bezoekers van zijn winkelcentra. Door de versoepeling van de coronamaatregelen in Frankrijk en België gingen mensen weer meer winkelen en ook in Nederland nam het aantal shoppers gestaag toe. Wel kreeg het bedrijf nog altijd maar 59 procent van alle huur betaald.

In het eerste halfjaar kwam er daardoor netto 63,6 miljoen euro huur binnen, ruim 27 procent minder dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Wereldhave zegt dat met veel huurders de gesprekken over een speciale crisisregeling nog lopen. De waarde van de bezittingen per aandeel volgens de EPRA-methode bedroeg 32,49 euro, wat een lichte daling betekent ten opzichte van het vorige kwartaal. De bezettingsgraad staat nu op 94,8 procent.

Lichtpunten ziet Wereldhave dus inmiddels ook weer. De voorgenomen omvorming van zijn winkelcentra naar gemengde centra, waar ook ruimte is voor zaken als sport, vermaak, gezondheidszorg en wonen, is in de afgelopen periode ingezet. Inmiddels is ruim 10 procent van de portfolio gemengd gebruik. In 2025 moet dat ruim een kwart zijn.

Eerder gaf het vastgoedfonds aan geen verwachting te kunnen geven voor heel dit jaar. Dat doet Wereldhave nu weer wel. De EPRA-winst per aandeel komt naar verwachting tussen de 1,70 euro en 1,90 euro uit. Dan moet het herstel wel doorzetten en er geen tweede golf van het coronavirus komen met de bijbehorende lockdown en gedwongen winkelsluitingen, waarschuwt topman Matthijs Storm.