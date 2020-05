Wereldhave vindt huurder voor voormalig Hudson’s Bay-pand

Vastgoedverhuurder Wereldhave heeft een nieuwe huurder gevonden voor het Tilburgse winkelpand dat eerder aan warenhuisketen Hudson’s Bay werd verhuurd. De KOOPman, een nieuwe modeketen van The Sting Companies, neemt zijn intrek in het pand.

Hudson’s Bay sloot vorig jaar alle vestigingen in Nederland na hier slechts enkele jaren actief te zijn geweest. Dit leidde onder andere tot de leegstand van een ruim 13.000 vierkante meter tellend pand in hartje Tilburg. De KOOPman huurt de winkelruimte voor minimaal twaalf maanden. In juni verwacht de kledingwinkelketen er de deuren te openen.

De aankondiging komt middenin de coronacrisis, die bij veel winkelketens voor financiële nood heeft gezorgd. Bestuurders van Wereldhave hebben vanwege de malaise besloten 15 procent van hun basissalaris voor een periode van drie maanden in te leveren.