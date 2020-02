Wereldhave en Flow Traders kelderen op Damrak

Vastgoedfonds Wereldhave en beursintermediair Flow Traders gingen vrijdag in de uitverkoop op het Damrak na tegenvallende handelsberichten van beide bedrijven. De Europese beurzen lieten kleine minnen zien. Beleggers namen wat gas terug na de sterke opmars in de afgelopen dagen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 617,61 punten. De hoofdindex stevent af op een weekwinst van zo’n 4,8 procent. De MidKap verloor 0,4 procent tot 961,58 punten. Londen en Frankfurt daalden tot 0,3 procent. Parijs won een fractie.

Wereldhave (min 10 procent) was hekkensluiter in de MidKap. Het vastgoedbedrijf gaat zijn winkelcentra ombouwen tot wat het ‘Full Service Centers’ noemt. Het bedrijf trekt tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro voor de ombouw en gaat voor iets meer dan 1 miljard euro aan bezittingen afstoten. Wereldhave zag de afgelopen tijd zijn resultaten teruglopen door onder meer leegstand als gevolg van faillissementen van winkelketens.

Flow Traders volgde met een verlies van 7 procent. De beursintermediair kampte afgelopen jaar met een verminderde handelsactiviteit en zag de handelsinkomsten en winst stevig terugvallen. Grootste daler in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 1,4 procent. Staalconcern ArcelorMittal zette de opmars voort en ging aan kop met een winst van 0,7 procent.

Het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson stegen rond 4 procent na berichten dat de Amerikaanse overheid mogelijk controlerende belangen wil nemen in de Europese makers van netwerkapparatuur om de concurrentie met het Chinese Huawei aan te gaan.

Credit Suisse zakte 3,5 procent in Zürich. Topman Tidjane Thiam stapt op vanwege het spionageschandaal, waarbij de Zwitserse bank privé-detectives inhuurde om een topbestuurder te volgen die naar concurrent UBS was overgestapt. In Parijs won L’Oréal 3,7 procent. Het Franse cosmeticamerk kende in 2019 zijn beste jaar in meer dan een decennium.

De euro was 1,0966 dollar waard tegen 1,0980 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 50,88 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 54,88 dollar per vat.