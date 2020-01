Wereldeconomie heeft er opeens risicofactor bij

De wereldeconomie heeft er opeens een risicofactor bij. De verspreiding van het coronavirus kan flinke gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in China en daarbuiten.

Handelsconflicten en brexit, in alle prognoses van de afgelopen maanden treffen we waarschuwingen aan voor mogelijke ontwikkelingen op die terreinen die het beeld zullen verstoren. Nu moet de lijst van dreigingen worden uitgebreid. De uitbraak van de longziekte zorgt in economisch opzicht voor onzekerheid.

De aandelenbeurzen hebben er behoorlijk last van. In Tokio eindigde de Nikkei-index maandag 2 procent lager en dinsdag 0,6 procent. Alleen de makers van beschermingsproducten en mondmaskers zaten in de lift. De AEX in Amsterdam zakte maandag voor het eerst sinds 12 december onder de 600 punten en verloor 2,5 procent. In New York sloten de Dow Jones en de breder samengestelde S&P 500 elk met een verlies van 1,6 procent.

Olie

Ook op andere markten dienen de effecten zich aan. Zo staat de prijs van ruwe olie onder druk. Een vat Brent noteerde maandag rond 3 procent lager. De handel vreest voor minder reizen en transport en dat zal leiden tot een geringere vraag naar brandstof. Een eventueel tragere economische groei zet daar eveneens een rem op. China is verder ’s werelds grootste gebruiker van metalen en tegen die achtergrond daalt de prijs van bijvoorbeeld koper.

Het oprukkende virus, met alle inmiddels door de overheid getroffen beperkende maatregelen, schaadt uiteraard in eerste instantie de economie van China zelf. Dan hebben we het wel over qua omvang de mondiale nummer twee. De uitgaven van de huishoudens in de Volksrepubliek zullen voorlopig het meest beïnvloed worden, verwacht kredietbeoordelaar S&P. Het ratingbureau benadrukt daarbij dat de consumentenbestedingen de voornaamste aanjager zijn van de betrokken nationale economie.

Die bevindt zich toch al niet in een beste conditie. De groei stokte in 2019 bij 6,1 procent. Dat lijkt een heleboel en het is veel meer dan in de Verenigde Staten en Europa, maar het betekende wel het laagste niveau in bijna dertig jaar. China is nu eenmaal gewend aan een snelle expansie en die stagneert momenteel.

Wuhan, de stad waar het virus enkele weken terug opdook en die nu vrijwel op slot zit, fungeert als belangrijk economisch centrum van het land. Ook Nederlandse multinationals, zoals verfproducent AkzoNobel en advies- en ingenieursbureau Arcadis, hebben er vestigingen.

SARS

De SARS-crisis in 2002 eiste bijna 800 dodelijke slachtoffers. Daarvan weten we dat die aanvankelijk een stevige dip veroorzaakte op de beurzen en in 2003 de groei van de economieën in het oosten van Azië afremde. Hongkong raakte zelfs even in een recessie. Rond het coronavirus hangt nu alles van hoe de epidemie verder zal verlopen.