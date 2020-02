Wereldbank wil helpen met bestrijding coronavirus

De Wereldbank onderzoekt of het technische en financiële middelen kan inzetten om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Volgens het instituut wordt onder meer gekeken of en hoe hulpverleners kunnen worden bijgestaan. Ook wil de instelling, die vooral leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden en landen met een middeninkomen om armoede te bestrijden, de getroffen landen helpen.

Zo houdt de Wereldbank ook de bredere economische en sociale gevolgen van de crisis in de gaten. „We ondersteunen de inspanningen van China om het virus te bestrijden”, aldus de Wereldbank in een verklaring. Daarbij wordt ook gekeken hoe de economie van China in gang kan worden gehouden. Volgens de Wereldbank zijn het vaak de armste landen en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die het hardst worden getroffen door dergelijke wereldwijde verstoringen. Voor die landen wil de organisatie zich extra inzetten.

De Wereldbank roept ook alle landen op hun systemen voor gezondheidsbewaking te versterken. Dat is volgens de organisatie essentieel om de verspreiding van het virus en toekomstige uitbraken in te dammen.