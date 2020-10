Wereldbank: migranten sturen minder geld naar huis

Migranten sturen door de coronacrisis naar verwachting veel minder geld naar huis. Dit jaar loopt het totaalbedrag met 7 procent terug en in 2021 met 14 procent, schat de Wereldbank. Eerder werd er nog van uitgegaan dat het bedrag volgend jaar weer zou oplopen.

Dat migranten minder geld naar huis sturen komt volgens de Wereldbank onder meer doordat de werkgelegenheid terugloopt in de gastlanden en ook doordat een aantal valuta’s minder waard is geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Overboekingen van migranten naar lage- en middeninkomenslanden zullen in 2020 met ruim 7 procent dalen tot 508 miljard dollar. Europa en Centraal-Azië krijgen in 2020 de grootste klap, met een verwachte daling van 16 procent.

Het geld dat migranten naar huis sturen is voor de landen van herkomst enorm belangrijk. Het totaalbedrag was in 2019 met 548 miljard dollar groter dan het bedrag van directe buitenlandse investeringsstromen (534 miljard dollar). Buitenlandse ontwikkelingshulp werd in dat jaar geschat op 166 miljard dollar. De Wereldbank verwacht dat het belang van geldovermakingen van migranten nog groter wordt omdat de buitenlandse investeringen zullen teruglopen.