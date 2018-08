Wenskaartenmaker Greetz overgenomen

Greetz.nl, een online-platform om wenskaarten en verrassingen te maken en te versturen is overgenomen. De van huis uit Britse branchegenoot Photobox Group maakte bekend het Nederlandse bedrijf in te lijven. De Photobox Group is op zijn beurt weer eigendom van Exponent Private Equity en Electra Private Equity.

Greetz werd in 2004 opgericht en was de eerste online-wenskaartenservice van Nederland. Na verschillende samenwerkingen met Hallmark en TNT Post ging Greetz in 2009 op eigen benen verder. Inmiddels is het bedrijf, met ook producten als bloemen, wijn, ballonnen en chocolade, goed voor jaarlijks meer dan 1,3 miljoen klanten.

Greetz zal als zelfstandig merk blijven bestaan binnen de Photobox Group. Dat bedrijf bedient meer dan 12 miljoen klanten in vijftien landen. Onder meer het Britse Moonpig, Het Duitse posterXXL en het Spaanse Hofman maken deel uit van de Photobox Group. Financiƫle details over de overname van Greetz werden niet bekendgemaakt.

De overname maakt Photobox Group naar eigen zeggen de Europese marktleider in online-wenskaarten en persoonlijke verrassingen.