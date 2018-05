„Welvaart stijgt maar zorgen over milieu”

Nederlanders zijn over het algemeen welvarender dan een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de brede kwaliteit van leven. Het afgelopen jaar verbeterde onder meer het vertrouwen in mensen en instanties, verminderde de blootstelling aan fijnstof en daalde de langdurige werkloosheid. Wel zijn er steeds meer zorgen over het milieu.

Met de ‘brede welvaartsmonitor’ tracht het CBS een beter beeld te schetsen van de welvaart dan het bruto binnenlands product (bbp) biedt. Die indicator biedt ook ruimte aan factoren als werken en leren, gezondheid, milieu, wonen, veiligheid en samenleving. Het onderzoek, in opdracht van het kabinet, wordt jaarlijks gedaan voor het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Het CBS kijkt niet alleen naar de brede welvaart „hier en nu”, maar richt de blik ook op „later en op elders”.

De ontwikkelingen van de brede welvaart op termijn, is minder positief dan die van nu. Vooral op het gebied van klimaat en energie is sprake van een slechter beeld. Ook zijn er zorgen over de krimp van het areaal beschermde natuurgebieden. Met het percentage bos en natuur van het totale landoppervlakte scoort Nederland met 16 procent het laagste van alle EU-landen.

Verder is ook het beeld bij de welvaart elders, negatiever in vergelijking met hier en nu. Dit gaat over de gevolgen van Nederlands handelen op onder meer inkomens milieu in andere landen. Pijnpunten zijn onder meer de invoer van metalen uit de minst ontwikkelde landen en de footprint met betrekking tot broeikasgas.

Andere zaken waar de welvaart minder is, is de mate waarin we bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Ook qua inspraak in besluitvorming en verantwoordingsplicht van overheden is sprake van een verslechtering.

Volgens het CBS is het welvaartsniveau van hoogopgeleiden vaak hoger dan gemiddeld. Laagopgeleiden zitten vaker onder het gemiddelde. Verder zitten mensen met een niet-westerse achtergrond in veel gevallen „significant” onder het gemiddelde. Dat komt deels doordat zij vaak jonger en lager opgeleid zijn. Zij hebben ook vaak minder te besteden.