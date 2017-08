Wellicht miljoen kippen geruimd

Landbouworganisatie LTO Nederland schat in dat er de komende tijd 1 miljoen tot enkele miljoenen met fipronil besmette kippen geruimd zullen worden uit de ruim 150 getroffen eierbedrijven.

Een woordvoerder van de brancheorganisatie zei zondag dat er tot nu toe „enkele honderdduizenden” kippen geruimd zijn. „Het merendeel van deze kippen zou vanwege hun leeftijd naar de slacht gaan, maar moet vanwege de besmetting vernietigd worden”, aldus de zegsman. Kippen worden gemiddeld tussen de 18 en de 24 maanden voor het leggen van eieren ingezet.

Hoeveel kippen uiteindelijk in totaal geruimd worden, hangt volgens de LTO voor een groot deel af van de eierbedrijven zelf. „Het is zeer goed mogelijk om jonge kippen te sparen door de ruimtes goed schoon te maken. De kippen zijn dan snel fipronilvrij en hoeven dan niet geruimd te worden”, aldus de woordvoerder.

Een kip zonder ei is (n)iets waard

Voedingsmiddelen waar eieren in zitten die besmet zijn met fipronil zijn veilig om te eten. Als het er al in zit, zijn de concentraties dusdanig laag dat ze geen gevaar voor de gezondheid vormen, zei Marian Geluk, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), vanmorgen op basis van onderzoek door de sector.

Volgens haar hoeven er vooralsnog geen etenswaren uit de schappen gehaald te worden. Geluk kan niet zeggen hoeveel producten zijn onderzocht en bij hoeveel producten fipronil is aangetroffen. Eieren worden verwerkt in tal van producten, waaronder mayonaise, cake, ijs, brood, kroketten, pasta, pannenkoeken, ontbijtgranen en chocolade.

Ook in België staat fipronil inmiddels hoog op de politieke agenda. De Vlaamse oppositiepartijen Groen en Sp.a willen de federale regering in een spoedzitting aan de tand voelen over de wijze waarop de autoriteiten de crisis over de besmette eieren aanpakken. België onderzoekt momenteel 57 pluimveebedrijven op de mogelijke besmetting met het schadelijke bestrijdingsmiddel fipronil.

De Franse regering onderzoekt samen met de Belgische autoriteiten of fipronil in de Franse pluimveehandel is gebruikt.

Protest tegen doden besmette kippen

In veel kerkelijke gemeenten in de Gederse Vallei is zondag voorbede gedaan voor de getroffen pluimveehouders. Sommige predikanten betrokken de crisis in de pluimveesector ook in hun preek. Burgemeester Van Dijk van Barneveld en de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente in Barneveld hadden de kerken opgeroepen tot gebed.

De Gelderse ChristenUnie heeft de provincie Gelderland gevraagd de getroffen pluimveehouders financieel te ondersteunen. De provincie zou met overbruggingskredieten moeten komen, omdat geen enkele pluimveehouder deze situatie kon zien aankomen of kon voorkomen, vindt de fractie.

Ook de Barneveldse SGP-fractie pleit voor steun voor de pluimveesector. De SGP zou graag zien dat het ministerie van Landbouw of de provincie Gelderland een noodfonds opzet. „We moeten de getroffen boeren en aanverwante bedrijven helpen zodat er als gevolg van deze besmetting geen bedrijven omvallen en gedwongen zijn te stoppen. Snelheid is geboden.”