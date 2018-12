Welk geschenk krijgt u aan het einde van het jaar?

Kinderen, maar ook volwassenen, zijn elk jaar weer nieuwsgierig naar de inhoud van het eindejaarsgeschenk, in de volksmond ook wel kerstpakket genoemd. Het uitpakken daarvan is ieder jaar weer een feest.

Maar er worden aan het einde van het jaar ook allerlei andere presentjes en bedankjes uitgereikt. Bijvoorbeeld in de familiekring. Of aan vrijwilligers en mantelzorgers.

De redactie economie van het Reformatorisch Dagblad wil in een serie artikelen diverse eindejaarsgeschenken in beeld brengen.

Krijgt u iets bijzonders, wilt u daarmee (eventueel met uw gezin) op de foto en er iets over vertellen in de krant? Meld u dan via econ@refdag.nl of via 055-5390253.

